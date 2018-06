Eva Longoria změnila image, inspiruje se u Beckhamové

Své pověstné tmavé kudrny skryla drobná herečka pod černou krátkou paruku s ofinkou a před objektiv předstoupila ve stylu zpěvačky Lady Gaga v černé podprsence, kalhotkách s vysokým pasem a sakem přehozeným přes ramena. Nezapomněla ani na výrazné černé stíny, tmavou rtěnku a černý lak na nehtech.

Herečku změněnou k nepoznání fotografoval pro francouzský magazín Citizen K fotograf Ruven Afanador, jenž má na svědomí i snímky uvnitř časopisu, kde se Longoria objevuje v dalších futuristických modelech. Tmavovlasá kráska v nové image vypadá o dost ostřeji, než jak jsou její fanoušci zvyklí u její seriálové role Gabrielle, která má módu v malíčku a její nákladné outfity jsou vždy do posledního detailu dokonale sladěné.

Herečka, která je vdaná za francouzského basketbalistu Tonyho Parkera, se v civilu často nechá inspirovat módou své kamarádky Victorie Beckhamové. "Zbožňuju, jaká matka a manželka dokáže být, a přitom vypadá stále jako atraktivní nádherná podnikatelka. To je to, o co já usiluji," přiznala Longoria.