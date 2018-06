Eva Longoria usedne do školních lavic, vrací se na univerzitu

Longoria si vybrala kalifornskou státní University Northridge, kde se přihlásila do programu Politologie a Chicano studies. Zde by měla získat magisterský titul z politologie a tzv. Chicano (Xicano) studií, které se zabývají osudem mexických emigrantů v USA. Longoria chce svým krokem podpořit další hispánské Američany v univerzitním vzdělávání.

"Kvůli mé angažovanosti v organizaci National Council of La Raza a charitativním činnostem chci získat lepší a autentičtější vědomosti o tom, čím lidé mé národnosti musejí procházet, abych jim mohla lépe pomáhat na cestě ke změně," přiznala po zápisu do studia Longoria, která už má titul bakalářky v oboru kineziologie na texaské A&M University.

Hvězda seriálu Zoufalé manželky se již od loňského roku pokouší se svým manželem basketbalistou Tonym Parkerem otěhotnět, a to i přesto, že tvůrce seriálu Marc Cherry původně představitelkám hlavních rolí otěhotnění zakázal. Nedávno ale během rozhovoru sám o úmyslech herečky informoval veřejnost. "Eva se zoufale snaží, aby s Tonym otěhotněla. Slíbila mi, že hned po jejím lékaři se šťastnou novinu dozvím já," uvedl Cherry, který už v minulosti musel přepsat scénář kvůli jiné těhotné Zoufalé manželce Marcii Crossové.