Eva Longoria touží po lesbickém sexu

10:45 , aktualizováno 10:45

Seriálová hvězda Eva Longoria by si ráda užila lesbický sex. Alespoň před kamerou, a proto se snaží přesvědčit autory seriálu Desperate Housewives, aby do děje zařadily lesbický románek. Prozradila to časopisu Playboy.