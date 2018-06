Eva Longoria se vášnivě svíjela v rytmu salsy

Hvězdě seriálu Zoufalé manželky dělal na parketu tanečního partnera třiatřicetiletý herec a bývalý účastník americké soutěže Let´s Dance Mario Lopez a nikoho nenechali na pochybách, že salsu a jiné temperamentní tance mají zkrátka v krvi.

Otázkou zůstává, co na vášnivé představení krásné Evy říkal její snoubenec Tony Parker. O sedm let mladšího basketbalistu by si měla vzít 7. července na zámku Chantilly ve Francii a už nyní jsou rozhodnuti, že si po svatbě adoptují dítě.

Parker je ale zřejmě velmi tolerantní partner, protože hned po skončení přenosu svou Evu bez sebemenší známky žárlivosti objímal a zamilovaně spolu pózovali před objektivy fotografů.

Longoria, která během večera vystřídala neuvěřitelné množství večerních rób, nebyla jediným sexidolem na předávání cen. Na galavečeru v kalifornské Pasadene se objevila také herečka Jessica Alba či těhotná kráska Salma Hayeková.