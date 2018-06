Eva Longoria se odhalila pro časopis Maxim

Eva prozradila, že sex má s nastupujícím věkem stále kvalitnější a proto očekává, že si v posteli to nejlepší teprve užije. „Čím více let, tím více kvalitní orgasmy. Pokud to bude takhle pokračovat, nemůžu se už dočkat čtyřicítky,“ uvedla.

Jednatřicetiletá herečka, která se proslavila díky populárnímu projektu Zoufalé manželky, také přiznala, teprve před časem poznala, jak chutná skutečný orgasmus. Čekala prý na něj až do svých šestadvaceti let.

„Skutečně jsem ho až do šestadvaceti nepoznala. Předtím jsem při vyvrcholení sice něco zvláštního cítila, ale když to pak po letech skutečně přišlo, nemohla jsem uvěřit, co se to s mým tělem proboha děje. Uf!“ rozpovídala se kráska.