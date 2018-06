Slavní bojují proti homofobii: Eva Longoria se nechala nafotit se ženou

13:45 , aktualizováno 13:45

Ve Francii byly uzákoněny sňatky homosexuálních párů. Nevzbudilo to jen nadšené reakce, ale vedlo to i k nárůstu homofobních útoku a netolerance. To se snaží změnit i herečka Eva Longoria, zpěvačka Lara Fabian nebo olympijští plavci. Ač heterosexuálové, pózují na fotkách s homosexuálním nádechem.