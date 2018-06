Eva Longoria vydala kuchařku, sama se ale některým pokrmům z ní vyhýbá

Už z názvu kuchařky je jasné, že Eva Longoria vaří spíš pro své blízké než pro sebe. V knize "Evina kuchyně: Vaření s láskou pro rodinu a přátele" jsou rodinné recepty i její vlastní nápady. Sama se ale stravuje zdravěji.

"Nemůžu si dopřát třeba červený sametový dort z mé kuchařky moc často. Musím totiž na své vizáži pracovat, abych vypadala, jak vypadám. Musím cvičit a sledovat, co můžu sníst, ale musím jíst také především věci, které jsou zdravé," přiznala šestatřicetiletá herečka v rozhovoru pro týden In Touch.

Ačkoli sama moc nejí, je velkou sběratelkou kuchařek a měla jasnou představu o fotkách a příbězích, které chtěla umístit do své vlastní kuchařky. Sama ovšem někdy nevěděla, jak recept sestavit.

"Jsem kuchařkou od přírody, vařím podle instinktu, takže když chci sůl, přidám sůl, když nechci, tak ne. Měla jsem opravdu špatný pocit říkat lidem, aby dali do vaření čtvrt hrnku sýra, když ho tam nechtějí. Říkala jsem si, jestli nechtějí, tak ať ho tam nedávají," vysvětlovala.

Nejdůležitější při vaření podle ní je správné načasování. "U snídaně lidé většinou připravují jako první vajíčka, přitom ta by měla být poslední, protože jsou nejrychleji hotová," řekla.

Jednoznačnou nutností je podle ní citron. "Dávám ho úplně do všeho. Do omáček, zálivek, na ryby, maso. Miluji citron. A také mám zahradu s bylinkami, kde pěstuji koriandr, mátu, bazalku. Je skvělé přidávat do vaření čerstvé bylinky," doplnila.