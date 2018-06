Eva Longoria: Nikdy jsem se nepovažovala jen za sex symbol

"Nikdy jsem si o sobě nemyslela, že jsem sex symbol. Prostě jsem byla na obálkách časopisů. Je opravdu nespravedlivé, že muži nebo lidi na celém světě si myslí, že nemůžete být sex symbolem a váženou podnikatelkou. Kdo říká, že nemůžu být obojí?" řekla Longoria magazínu Prestige.

"Kdo říká, že nemůžu fotit obálku Maximu a rozběhnout produkční společnost? Ženy jsou komplexní. Ženy jsou krásné, intelektuální, duchovní, společenské a podnikavé. Jsou všechno. A myslím, že já jsem toho skvělým příkladem," prohlásila herečka.

Longoria se kromě produkce věnuje také charitě, neziskovkám a je politickou aktivistkou. Ráda by se ale vrátila před kamery.

"Určitě se vrátím do televize. Miluji ji. Miluji pracovat každý den na stejném místě. Miluji ponořit se do role. Myslím tím, že mi Gabi chybí. Moc mi chybí rodina, kterou jsme za osm let vytvořili. Určitě se vrátím," dodala.