Eva Longoria je zase sama, láska ze seznamky nevyšla

14:35 , aktualizováno 14:35

Herečka Eva Longoria má od rozvodu s Tonym Parkerem s láskou trable. Za tři roky vystřídala několik o hodně mladších mužů, ale nikdy to nevydrželo dlouho. Když se dala dohromady s o čtyři roky mladším Ernestem Arguellem, vypadalo to nadějně. Vydrželo to ale jen čtyři měsíce.