Eva: Lena mi brala spodní prádlo

Šrek je podle Evy v pohodě a výhru mu přeje. "Diváci rozhodli na základě sestřihů, pravděpodobně je hodně ovlivnily poslední tři týdny a jeho milostný příběh s Renatou (Fiona&pohádkový Shrek)," napsala čtenářům.

K většině obyvatel domu však měla Eva velké výhrady. "Lena je hodně husté děvče a vydržet s ní tři měsíce, bylo opravdu náročný. Má sklony k agresi, je trochu špindíra - pořád mi brala spodní prádlo, je hodně hlučná."

U Sylvy jí vadila především její vulgárnost. "Je to zlý člověk. Pořád ukazovala svoje tělo a myslí si, že je hvězda. Jediné, co v životě "dokázala" je, že natočila porno. Hodně mi ubližovala."

Za nejvíc falešné spolubydlící označila Terezu a Mikeše. "Chtějí ze všeho profitovat. Z jejich vztahu je mi na zvracení, dělají to hlavně kvůli bulváru," uvedla.

Eva v domě Velkého bratra zaujala prohlášením o své bisexualitě. Během celé soutěže získala největší počet nominací a když se z nich díky divákům vracela, v očích zbývajících spolubydlících se stávala velmi nebezpečnou hráčkou.

Do reality show přišla i se svou o rok starší sestrou Klárou. To se ovšem Velkému bratrovi nelíbilo, a tak musela jedna ze sester odejít. Klára skončila jako první ještě v zahajovacím přenosu.

Eva vystudovala Policejní akademii a teď pokračuje na právech. Je svobodná, bezdětná a její bývalý přítel je z Edinburghu. "Momentálně nemám ani přítele ani přítelkyni," prozradila v on-line rozhovoru.

A co plánuje do budoucna? "Jsem otevřená všem nabídkám. Pokud by se naskytla příležitost, ráda bych si zahrála třeba v nějaké reklamě, filmu nebo bych něco moderovala."