Češka Klímková vyhrála světové finále Elite Model Look v Číne

Na druhém místě ve světovém finále skončila dívka z Monaka a třetí příčku si rozdělily zástupkyně Angoly a Maďarska.

"Úžasný úspěch. Opět se potvrdilo, že Češky jsou nej. Mám upřímnou radost a držím Evě palce," řekla pro iDNES.cz ambasadorka soutěže v Česku Taťána Kuchařová.

Eva Klímková získala národní titul v září v soutěži Schwarzkopf Elite Model Look (více zde). Studentka floristiky měří 178 cm a její míry jsou 80-61-89. Někteří odborníci ji přirovnávají k britské topmodelce Kate Mossové.

"Mám obrovskou radost z výhry Evy Klímkové na světovém finále. Potvrzuje to její vynikající předpoklady stát se topmodelkou. Výhra jí otevře spoustu možností," řekl šéf agentury Elite Model Management Prague Saša Jány.

Čtrnáctiletá Slovenka Barbora Koláriková se na finále probojovala dostala do finálové patnáctky.

Elite Model Look není klasickou soutěží krásy. Dívky musí být především vysoké, mít správné míry a tvárnou tvář, aby uspěly ve tvrdém světě modelingu. Do soutěže se každoročně hlásí více než 400 tisíc dívek. Ve světovém finále vyhrává jen jedna. Kromě letošní vítězky Evy Klímkové se to podařilo také Češce Denise Dvořákové, která se ze světového vítězství radovala v roce 2007 (více zde).