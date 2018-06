Jurinová o skrytých touhách: Miluju chlupaté chlapské nohy

"Chlupaté nohy, ty mám ráda. Svaly už mě ale tolik neberou. Když jsem je pozorovala u jednoho finalisty, bála jsem se, že najednou prasknou a vylítne nějaký vetřelec. Pro mě je to asexuální," řekla iDNES.cz Eva Jurinová.

Evu Jurinovou berou u mužů chlupaté nohy.

Své životní partnery si prý vždycky vybírala intuitivně. A kdyby nebyla již řadu let šťastně vdaná, zřejmě by se stejně řídila i dnes. "Tuhle jsem o tom přemýšlela, že jsem nikdy neměla jednoznačně jasno o tom, jak by chlap snů měl vypadat. Jestli by měl mít černé, dlouhé, nebo krátké vlasy. Ono to vždycky zavoní samo a nepřemýšlím o tom," doplňuje.

To bývalá moderátorka a stále aktivní politička Jana Bobošíková má ve věci ideálu jasnější představu. Řídila se jí i před sedmadvaceti lety, když se poznala se svým mužem.

Finále soutěže Muž roku 2012 - Jana Bobošíková

"Záleželo mi hlavně na tom, aby byl vyšší než já. A pokud jde o povahu, vždycky pro mě bylo důležité, aby se uměl rozhodovat. Nevím, jestli je to přesně o doplňování se, takové recepty bych se neodvážila dávat, ale po sedmadvaceti letech můžeme říct, že jsme si vybrali dobře," smála se Bobošíková.

Obě dámy se potkaly v porotě Muže roku, který se už potřinácté konal v Náchodě. A shodně tipovaly na vítěze Čecha Roberta Anderleho a Slováka Karola Partiku (více zde).