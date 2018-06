Žena má být hodná a doma, míní Mádlova partnerka Josefíková

"Mně to nevadí, já nemám ambice předčit Jirku," vysvětlila Josefíková s tím, že ji baví vařit i udržovat domácí krb. "Myslím, že žena má být zkrátka doma a být hodná."

Eva s Jirkou mají doma pravidlo, že kdo vaří, tak zároveň neuklízí.

"Jirka ale většinou uklízí tak, že věci někam nahrne do rohu, aby je neviděl, a pak to musím stejně uklidit já," přiznala herečka, která hraje také v novém filmu Vejška (recenzi na film najdete zde).

"Byl velký casting a Tomáš Vorel, který to režíroval, mě vybral prý podle toho, že jsem se mu nejvíc líbila a že se mu líbily moje dlouhé vlasy," popsala brunetka.

Herečka momentálně nastupuje do angažmá do kladenského divadla. S nadsázkou prohlásila, že na herecké profesi jí vadí ranní vstávání a že dostává málo filmových partnerů.

Imrich Bugár, Eva Josefíková a Jarmila Klímová v Show Jana Krause

"V posledním filmu mi nadělili dva partnery a Jirkovi hned několik partnerek. Tak to mě třeba štve, protože pak si doma věšíme na lednici to skóre a počítáme zářezy a já v tomhle případě prohrála," prozradila herečka, která by si ráda vyzkoušela nějakou dramatickou roli. "Bavilo by mě, kdybych mohla ukázat něco víc ze sebe, nějaké emoce, kdybych mohla jít do nějaké exprese."

Do dalšího dílu Show Jana Krause přijali pozvání také legendární atlet Imrich Bugár a lékařka Jarmila Klímová.

