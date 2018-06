Vendulka utěšitelka budu už napořád, nevadí mi to, říká Eva Jeníčková

„Vadí Sylvesteru Stallonovi, že je spojovaný s Rockym a Rambem? Vyfotím se s fanoušky, zaflirtuju a mám radost, že lidi mají radost,“ prohlásila Jeníčková, která studovala hereckou školu v Česku i USA, kde je známá jako Eva Jansen.

Srovnávat pražskou DAMU 80. let s hereckými studiemi ve Spojených státech se podle ní nedá.

„Tenkrát tady nebylo dovoleno vyřknout absolutně nic o nikom jiném než Stanislavském. Existence nějakého Actors’ Studia se absolutně nepřipouštěla. Teď je to naštěstí úplně jinak a všechno je mnohem jednodušší a dostupnější. Stačí jen trochu chtít,“ řekla.

Herečka nejdřív dostala pozvání jít studovat do Londýna. Nakonec se však rozhodla pro Ameriku, kam odjela pár měsíců před sametovou revolucí díky Fulbrightovu stipendiu, které jí pomohla vyřídit americká kulturní atašé.

„Fulbrighta pro mě zajistila za pouhých deset dní. Ručně napsanou zprávu mi dovezl její řidič na konci listopadu 1987. Jako ze špionážního thrilleru. Zněla: ‚Fulbrightovo stipendium možné. Můžeš odjet 15. ledna?‘ Navštívila jsem ji a vysvětlila, že odletět z komunistického Československa za měsíc a půl se mi skutečně nepodaří. Taky, že ne. Trvalo to přes rok a půl,“ prozradila Jeníčková. Bylo jí tehdy 23 a pobyt v USA pro ni znamenal totální svobodu.

„Já vymetla úplně všechno. Divadla na stojáka, kina, studiová představení, off-Broadway. Pracovala jsem pro svoji učitelku zpěvu výměnou za hodiny zpěvu, ilegálně dělala modelku. Jediné, co mě brzdilo, byly peníze. Jak se říká, peníze vás neučiní šťastnými, ale lépe se pláče v mercedesu než v hondě,“ prohlásila.

Eva Jeníčková

Účinkovala v hudebních klipech, pracovala s Michaelem Jacksonem, skupinami Aerosmith, Smash Mouth, Dixie Chicks a dalšími. Na Broadwayi hrála v Cats i Ragtime. V muzikálech se uchytila díky tomu, že byla „univerzální“. „Musíte umět zpívat, hrát i tancovat, tedy být triple threat,“ míní.

Jeníčková je také známá také svým zdravým životním stylem. Aby byla v dobré kondici, vytvořila si systém cvičení. „Pro mě je nutnost pohybu rovnocenná s nutností jíst, čistit si zuby nebo se umýt. Neřeším to, je to pro mě samozřejmost. Můj systém cvičení pracuje na flexibilitě, síle a schopnosti rovnováhy podle anatomických principů. Mám výsledky. Funguje to a mě to baví předávat,“ vysvětlila Jeníčková, která má cvičební skupiny v Los Angeles, ve Vancouveru i v Praze.

Herečku čeká 25. března v pražském divadle La Fabrika premiéra hry High - Lety peklem od amerického autora Matthewa Lombarda. Když ji viděla v Americe, zaujala ji natolik, že se rozhodla uvést ji i v Česku.

Eva Jeníčková

„Čím hlouběji se člověk dostává do textu, tím víc zjišťuje, kolik univerzálních pravd v ní je a jak je dobrá. Motiv schopnosti se změnit, a zda se lidé skutečně mění, mě fascinuje. Stejně tak víra. A vůbec ne „jenom“ náboženská víra, ale víra univerzální. Víra v to, že člověk může být lepší, může dosáhnout, čeho chce, vyléčit se, víra v humanitu, v sebe, v druhé,“ dodala. „Jsme tady, abychom si pomáhali a žili co nejlépe. Protože život je křehounký a utíká strašně rychle. A laskavost je na místě, protože každý, koho potkáváme, bojuje svoji vnitřní bitvu.“