Eva Hrušková: Kdybych byla tolerantnější, tolikrát bych se nerozváděla

„Když jsem byla mladá holka, nebyla jsem tak tolerantní, jako jsem dnes. Kdybych byla tolerantnější, tolikrát bych se nerozváděla. Teď jsme s Honzíkem trpěliví, shovívaví a vždy jsme byli. Proto nám to spolu tak dobře klape. Dávat si pozor na to, aby byl člověk tolerantní je podle mě tajemstvím spokojeného vztahu,“ řekla Eva Hrušková, která má za sebou tři rozvody.

Kolegu Jana Přeučila si vzala v roce 2004. Jak sama říká, v dnešní době ji už nerozhodí ani neuklizený talíř nebo poházené oblečení po bytě.



„Ani Honzík takové věci neřeší. Třeba nedávno jsme přijeli z velkého nákupu a trvalo mi tři dny, než jsem uklidila všechny konzervy, které jsme nakoupili. A on mi neřekl ani slovo. Kdyby to byl rejpal, tak by se do mě pustil. Vím, že mu to určitě vadilo, ale on mi nic nevytkl a byl milý stejně jako obvykle. Takové banality by se měly přecházet. Mladí lidé se hádají, řeší hlouposti. A po letech pak přijdou na to, že je to zbytečné,“ sdělila.

S manželem se ani nehádají. Už dávno přišli na to, že hádky nemají smysl. Většinou se totiž lidé stejně hádají kvůli maličkostem a pak si spory vyčítají. A to je podle Evy škoda.

„My se nehádáme. Za to jsem strašně ráda, protože si osobně myslím, že je to zbytečné. Samozřejmě, že se také někdy neshodneme, ale to se stává výjimečně a probíhá to v naprostém poklidu a s úsměvem,“ pokračovala dál herečka, která nemá ráda ani výčitky. „Páry by si neměly nic vyčítat. My si s partnerem strašně moc našeho vztahu vážíme a nešťouráme do něj. A nevyčítáme si nic.“