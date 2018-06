Hubenější Holubová: Zbavila jsem se obžerství a rozežranosti z nudy

„Já jsem ráda, že jsem se zbavila především svého obžerství, té rozežranosti z nudy či z rozpaků. Teď si každé jídlo víc vychutnávám, užívám. To mě na tom baví nejvíc! A už se těším na dovolenou na Sicílii, jak si tam dám do nosu! Celou pizzu quattro formaggi!“ napsala herečka na Facebooku.

„Chci ještě dodat, že když se kila umí nosit s radostí, když neohrožují zdraví, když nebrání fantazii oblíknout se tak jak potřebuju, abych se cítila dobře... není třeba žádné diety, ta ale je pouze doplňkem, vedlejší okolností. Tajemství harmonie života je jinde.“

Herečka před třemi měsíci zahájila speciální program na hubnutí. Z rozboru krve pro ni vytvořili jídelníček a dodržuje jednoduchý stravovací princip: jíst třikrát denně, v každém jídle jedna bílkovina, bílkoviny během dne střídat, rozestupy mezi jídly nejméně pětihodinové.

„Co mi to dalo: kromě úbytku na váze velmi dobrý pocit, neboť zmizela únava a dostavil se příval energie. Ale taky jakýsi řád!“ pochvaluje si Holubová.

„Dopřávala jsem si, co jsem viděla, nač jsem dostala chuť. Bez rozmyslu jsem do sebe tláskala různé lahůdky a dobroty! Ale vlastně jsem si je ani patřičně nevychutnala. Tak to bývá, když máme něčeho přehršel, když si dopřáváme více, než vlastně potřebujeme. Už chápu, proč bylo obžerství smrtelný hřích,“ dodala s tím, že začala chodit také na pilates, o němž si donedávna myslela, že je to druh španělského tance.