Eva Holubová se v Americe tajně vdala

"Ona o tom ani nechce moc mluvit. Nechtěla ten boom, ale mohu potvrdit, že je to pravda," řekla iDNES.cz Marcela Košanová, která je s Evou Holubovou v blízkém kontaktu. Svatbu herečka tají zřejmě hlavně kvůli svému manželovi, kterého nechce vystavovat médiím. "Nevím proč to nechce říct, asi kvůli manželovi, který si to nepřeje," dodala Košanová.

Svatba proběhla ve Spojených státech, kde byla Eva Holubová navštívit svého dlouholetého přítele režiséra Miloše Formana. Podle deníku Blesk uspořádala herečka oslavu doma pro nejbližší přátele, ale dopředu odmítla svatební dary.

Svatba Evy Holubové byla překvapením i proto, že mnozí byli přesvědčeni, že je dávno vdaná. Sama o svém příteli, kterého potkala těsně po revoluci, mluvila jako o svém muži. "Můj muž říká, že jsme si zbyli. Potkali jsme se na dně, unavení ze sebedestrukce, která se navíc pořád nedostavovala. Ve stavu, kdy jsme ani jeden už neměli důvod před sebou samými nebo před sebou navzájem něco předstírat," řekla Eva Holubová v rozhovoru pro iDNES.cz před deseti lety.

Se svým manželem má patnáctiletá dvojčata Karolínu a Adama.