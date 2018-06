Eva Holubová se nechá omladit

"Dávám se tak trochu do figury, abych lépe vypadala. Především jsem si nechala vyoperovat křečové žíly. Takže v tuto chvíli nic moc nedělám. A pak si chci ještě nechat odstranit pokleslou bradu, ten podbradek, vrásky v obličeji, abych třeba mohla hrát i nějakou mladší," svěřila se herečka s úsměvem.

Herečka se nedávno objevila na autogramiádě knížky Můj život s Vladkem, kterou napsal Robert Votruba, přítel vítěze televizních VyVolených Vladka Dobrovodského. Na reality show se totiž Holubová, na rozdíl od spousty kolegů z branže, nedívala jen skrz prsty.

"Když to šlo, tak jsem se dívala. Někdy také skrz prsty. Ale většinou jsem hrála a měla jsem dceru napojenou na mobil, která to sledovala. Říká se, že intelektuálové reality show neuznávají. Já znám jenom jednoho intelektuála, a to je Václav Havel. Ten se na ni taky díval," prohlásila Holubová.

Herečka si z VyVolených oblíbila právě Vladka Dobrovodského. Ocenila i jeho vztah s Robertem. "Já jsem se vlastně nedívala na VyVolené. Já jsem se dívala na Vladka, který mě zaujal," přiznala Holubová.

"Počítala jsem s tím, že brzy vypadne. Že z toho bude nešťastný a že já ho pak uchopím i s jeho Robertem a řeknu jim - hoši, já vás spasím. Ale Vladko nevypadl, vyhrál a dokonce už je o něm napsaná knížka. Oba hoši se mi líbí, proto jsem se přišla podívat na autogramiádu i na to, jak jsou teď obletovaní. I když - nechci se jich dotknout, dneska jsou slavní, ale možná jenom na chviličku," zamyslela se herečka.