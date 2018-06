Eva Holubová léčila děti šokem

Svá devítiletá dvojčata Adama a Karolínu odvezla o něco později do Francie, na místa, kde za druhé světové války probíhala slavná vojenská operace Ovelord.



"Prošli jsme všechna místa v Normandii, kde probíhalo vylodění spojeneckých vojsk. Navštívili jsme i muzea, kde pouštěli dokumentární filmy z té doby. Je v nich vidět, jak to při vyloďování dostávají první řady amerických vojáků," vzpomíná Eva Holubová.



Nejsilnější dojem prý udělal na Adama a Karolínu hřbitov amerických vojáků. Herečka tvrdí, že se jí děti doslova proměnily před očima. "Při pohledu na řady hrobů byly najednou úplně zticha. Předtím viděly v televizi různé Terminátory a najednou na ně dopadla opravdová skutečnost. Karolína dokonce začala plakat. Oběma jsem vysvětlila, že co kříž nebo Davidova hvězda, to mrtvý americký kluk, kterého máma poslala z úplně jiného kontinentu, aby nás vlastně zachránil. Moje rodina by totiž druhou světovou válku nepochybně odskákala. Jsme míšenci. V naší rodině jsme měli Němce, Židy i Cikány. Ani já tedy nejsem zdaleka čistá rasa," usmála se Eva Holubová.



Svůj pedagogický zásah považuje herečka za úspěšný. "Udělala jsem velmi dobře. Po návratu domů se Adam úplně přestal o zabijácké zbraně zajímat," svěřila se.



I když někteří přátelé herečce "výchovnou" lekci vyčetli, ničeho nelituje. Adama ani Karolínu nechtěla vyděsit, ale dát jim poučení.



"Pár lidí mi řeklo, že přece dětem nemůžu pouštět filmy jako je vojín Ryan. Já ale tvrdím, že akční krváky jsou daleko horší. Když se podívám na svého syna, vím, že jsem udělala dobře. Teď hltá příběhy, v nichž platí pravidlo, že silnější musí chránit slabšího. Mám z toho radost a všem rodičům mohu podobnou lekci doporučit," zamyslela se Eva Holubová.