VIDEO: Holubová je v nové roli k nepoznání, potěšila hlavně své děti

„Otevřel se mi nový svět. V 56 letech hraju v muzikálu, navíc rodinném,“ říká Holubová. Ovšem prvotní nadšení z role Gábi Smolíkové v divadelním představení, které je inspirováno maďarským animovaným seriálem Smolíkovi, ji brzy přešlo. Už na zkouškách.

„Bylo to hrozné. Vzala jsem to se strašnou radostí. Já myslela, že my tam s Bohouškem Kleplem budem jen chodit a žvanit. Říkali, že tam je výborná parta mladých lidí, kteří mají vlastní divadlo Veselé skoky a ti že tam budou tančit. Jenže mi neřekli, že my tam budeme tančit s nimi. A že budeme s nimi zpívat. Takže všichni chodí na korepetice na desátou a my s Bohoušem už na devátou,“ prozradila herečka.

Sama seriál Smolíkovi moc neznala, ale její děti byly nadšené. „Já to moc nesledovala, ale moje děti jo, těm je dvadvacet a říkaly: To musíš vzít, my jsme to milovaly. Ale tu roli jsem vzala, protože strašně ráda hraju ve Studiu DVA, strašně ráda hraju s Bohoušem Kleplem a ty děti to jen posvětily. Ony mi do toho nemluví,“ říká herečka.

Bohumil Klepl hraje otce rodiny, Pepu Smolíka, syna Ládínka ztvárňují Václav Jílek nebo Jan Meduna, jeho starší sestru Týnu Jana Stryková a souseda doktora Halíře Jiří Ployhar.