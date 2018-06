První film jsme natáčeli tajně. Šla po nás i VB, vzpomíná Eva Holubová

Eva Holubová a Tomáš Vorel. Toto umělecké spojení funguje už pěknou řádku let. Aktuálně se tak stalo u filmu Instalatér z Tuchlovic, který nyní za slušného zájmu diváků promítají česká kina.

Diváci vás nyní mohou vidět jako maminku Jakuba Koháka ve filmu Instalatér z Tuchlovic režiséra Tomáše Vorla. Právě on natočil také první film, ve kterém jste hrála, studentský snímek To můj Láďa... Oba filmy od sebe dělí 35 let. Jaké to bylo tehdy natáčení?

Natáčení Ládi bylo docela napínavé. Byla jiná doba, totalitní režim, 80. léta. Nebylo běžné, aby někde někdo jen tak natáčel, jak ženská stojí ve frontě na potraviny. Nevím, jak to dělali filmoví amatéři. Film byl určen k přijímacím zkouškám Tomáše na FAMU. Nebyl tedy úplně studentský, neměli jsme žádné povolení či potvrzení ze školy. Točili jsme v Dejvicích, kolem samá kasárna. Já už byla prvním rokem na DAMU, bez povolení cokoliv natáčet. Natož amatérský film. Točila jsem tajně. Tomáše dokonce odvedla policie, tehdy VB, aby jim vysvětlil, co a proč točí. Ale to by se možná vzhledem k přítomnosti armádních objektů stalo i dnes kdekoliv. Mám ten filmeček ráda.

Dá se vůbec natáčení těchto snímků v něčem porovnat?

Já moc nesrovnávám. Ani lidi, ani filmy. Možná politická zřízení, to jo. Pražská Pětka vznikala za totáče, Kouř (další Vorlovy snímky, pozn. red.) krátce po 17. listopadu, tedy bez cenzury, bez dohledu. Určitá tvůrčí svoboda. Film To můj Láďa... byl samozřejmě dělaný bez štábu. Kameru, myslím, dělal jeden Tomův kamarád, Tomáš. A když bylo potřeba, tak jednou i já. Ve filmu hráli kamarádi a mého partnera Láďu František, kterého Tom našel někde v posilovně. Moc ho zdravím, pokud to čte. Byl moc fajn. Kostýmy jsem si přinesla svoje, natáčelo se hodně v mém tehdejším domově. Co zůstalo stejné, je Vorlův zápal pro věc a moje snaha naplnit roli.

Když už jste zmínila politiku, vy poměrně často dáváte otevřeně najevo svůj kritický názor na našeho prezidenta. Uměla byste na něm i něco ocenit?

V tomto ohledu veškerá sranda končí, ani nemám chuť si s tímto tématem zahrávat, natož si hrát. Vy ano? Prozraďte, prosím, co. Já ne.

Tak raději zpátky do minulosti. Po maturitě jste pracovala jako učitelka v mateřské škole nebo také jako vychovatelka v družině. Jak na tyto profesní zkušenosti vzpomínáte?

S velkou láskou. Mám ráda děti, baví mě. Jen tehdejší počet pětatřicet dětí na učitelku mi nevyhovoval. Omezoval aktivity, které jsem s dětmi mohla dělat.

Nebyla to nakonec v něčem dobrá průprava pro kariéru herečky?

Já jsem amatérsky hrála divadlo už na ZDŠ a na gymplu, takže u mě asi ne. Tam jsem možná získala naopak trochu schopností pro práci učitelky ve školce či vychovatelky v družině. Neřešila jsem například problém předstoupit před děti či před rodiče na třídních schůzkách, nebála jsem se, zda děti zaujmu. Prostě jsem to vždycky zkusila, bez trémy, že se na mne dívá pětatřicet párů očí. Když to nevyšlo, šla jsem na to jinak. Bavilo mě se připravovat na každodenní aktivity s dětmi. Měla jsem štěstí na starší kolegyně. Pomohly, poradily, vysvětlily.

Eva Holubová ■ Narodila se 7. března 1959 v Praze.

■ Herectví se věnovala už na gymnáziu, byla členkou amatérských souborů.

■ Po maturitě vystřídala několik zaměstnání, mimo jiné ve školství či ve zdravotnictví.

■ Ve filmech se objevuje od 80. let, ale hvězdou se stala hlavně až díky snímku Knoflíkáři z roku 1997.

■ V roce 2000 byla oceněna Českým lvem za herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Ene bene.

Když se ohlédneme o něco blíž, máte za sebou tak trochu zahraniční prázdniny. Z vašeho facebookového účtu jsem vyčetla, že jste strávila část léta na Sicílii, část v Londýně. Čím vás tato místa zaujala?

Jsem zvídavá, ráda poznávám. Londýn mě baví svou barevností, Sicílie vlastně taky. A otevřeností, s jakou tu běžně lidi k sobě přistupují. Samozřejmě viděno mým pohledem cizince. Třeba komunikace na trhu, jedno jestli v Borough Market v Londýně, nebo na trhu v Racalmutu na Sicílii.

Také jste ve svých příspěvcích zmínila spoustu plánů na podzim. Daří se tuto prázdninovou euforii stále držet?

Uvidíme. Já pořád plánuji a sním a plány přizpůsobuji situaci a sny realitě. Zatím se mi vždy podařilo něco z nich naplnit.

Před časem jste uvedla, že je důležité toužit, a to v každém věku. Po čem Eva Holubová touží dnes?

Toho není vůbec málo. Nejvíc toužím neztratit chuť, sílu a odvahu toužit. Zatím se to daří. Ale moje toužení nejsou jenom obtížně splnitelná. Když jsem takříkajíc v jednom kole, zatoužím jít na houby. A když mě touha neopustí, první společný volný den vezmeme psa a jedeme s manželem do nedalekého lesa za Prahu. Vyzbrojeni košíkem a nožíkem couráme celý den lesem. Můj muž zná všechny brouky, motýly, ptáky, vše mi ukazuje, povídá mi o tom. A je mi úplně jedno, že jedeme domů s prázdným košíkem, protože zrovna nerostou. Touha po houbaření mi přihrála do cesty úžasnou několikakilometrovou procházku.