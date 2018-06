Brity na billboardech nejvíc zaujala česká modelka Herzigová

Kampaň na podprsenku Wonderbra Herzigovou proslavila. Podle modelky samotné muže ale nevzrušovala. "Od ostatních reklam spodního prádla se lišila právě tím, že její účel nebyl erotický. Chlapi z ní byli spíš v šoku než eroticky naladění, proto ty autonehody," řekla kdysi Herzigová.

"Byl v ní jakýsi vzkaz ženám, měla je povzbudit, aby se postavily na vlastní nohy a nebyly závislé na mužích. Proto měla takový ohlas a úspěch. Promlouvala hlavně k ženám: My si taky můžeme užívat! Do té doby na to měli muži jakýsi monopol," dodala.

Druhá a třetí zvolená reklama už tak sexy nejsou. Na druhém místě skončil předvolební billboard pro konzervativce Margaret Tchatcherové, který zajistil "Železné Lady" v roce 1979 vítězství v parlamentních volbách. Plakát společnosti Saatchi and Saatchi představuje dlouhou frontu nezaměstnaných před úřadem práce s nápisem "Labour isn´t working".

Na třetím místě se umístil povolávací plakát s nápisem Lord Kitchener Wants You lákající muže do britské armády během první světové války.

Společnost Outdoor Media Centre, která výzkum prováděla, sesbírala víc jak 10 tisíc hlasů. "Je úžasné vidět, jak dnes tyto ikonické obrázky minulosti posílají někam hodně dozadu reklamy současnosti," řekl mluvčí společnosti Mike Baker.