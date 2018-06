Herzigová v české říši divů: k úsměvu stačila balená od Macháčka

Evě Herzigové se musí nechat, že na své kráse a šarmu neztrácí ani ve čtyřiceti. Připočteme-li status trojnásobné matky, obdiv je zcela na místě. Rozpaky z jazykové bariéry, kterou způsobil život mimo rodný domov, jsou pak zcela zanedbatelné, byť na křtu její tichý hlas nebyl vůbec slyšet.

"Tuším, že to byl rok 1989, kdy jsem Evu poprvé potkal. Něco si četla, tak mě zajímalo, do čeho se tak zabrala. 'Učím se slovíčka z ruštiny na zítřek', řekla mi tehdy. Právem je tahle žena supermatkou, topmodelkou a herečkou," složil poklonu své letité kamarádce Richard Müller.

Evu Herzigovou přivedl do Česka i film Pohádkář, který vznikl podle knižní předlohy spisovatelky Barbary Nesvadbové. Právě v něm si totiž topmodelka vedle Jiřího Macháčka či Ani Geislerové zahrála. "Co rozhodlo o tom, že jsem do toho šla? Určitě krásně napsaný scénář, režisér Vladimír Michálek a naprosto senzační obsazení," uvedla v živém vstupu pro Televizní noviny Herzigová.



Richard Müller a jeho hvězdná kmotra Eva Herzigová

Jiří Macháček ostatně byl ten, kdo se krásné Češky po křtu ujal. V uzavřené společnosti, kterou střežili bodyguardi, jí ubalil cigaretu. Stačilo párkrát popotáhnout a úsměv, který zná celý svět, byl v tu ránu na světě.

Křtu přihlížela i řada známých osobností jako Dan Bárta, Jolana Voldánová, Daniela Drtinová či čerstvě vdaná Tereza Kerndlová. Nechyběla ani Milada Karasová, která Herzigovou kdysi objevila.