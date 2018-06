Eva Herzigová snídá litry čaje

15:09

Již čtrnáct let se v módním světě pohybuje třicetiletá rodačka z Litvínova Eva Herzigová. Má za sebou nespočet rozhovorů, při nichž si velice ráda dopřává své oblíbené šampaňské. A co všechno v nich na sebe prozradila? Například to, že s dietami a cvičením si hlavu příliš neláme.