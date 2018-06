Herzigová bude brzy rodit, v nejnovější kampani má ale tělo bohyně

Eva Herzigová o víkendu oslavila čtyřicátiny. I když to pro modelku nebývá zrovna lichotivá číslovka, jí rozhodně na atraktivitě neubírá.

Pro svou kampaň si ji vybral Brian Atwood, aby propagovala novou kolekci obuvi. Boty jsou ale to poslední, co by poutalo divákovu pozornost. Eva Herzigová je v reklamě úplně nahá a dává na odiv především dokonalý zadeček.

Záběry vyšly v době, kdy už se Eva Herzigová halí do volnějšího oblečení, aby zamaskovala těhotenské břicho.

S turínským podnikatelem Georgiem Marsiajem čeká už třetí dítě. Mají spolu pětiletého George a dvouletého Philipeho. Modelka se netajila tím, že by si tentokrát přála holčičku, ale podle neoficiálních informací bude mít opět chlapce.

Eva Herzigová už brzy porodí třetí dítě.

Ačkoli se celosvětově proslavila především díky billboardové kampani na podprsenku firmy Wonderbra, kterou Britové zvolili v roce 2011 jako nejpopulárnější venkovní reklamu všech dob, jejím snem je stát se filmovou hvězdou.

"Od doby, kdy jsem byla malá dívka, jsem snila o herectví. Modelkou v šedesáti letech být nemůžete, avšak jistě můžete být herečkou. Takže bych ráda dělala tuto profesi," řekla Herzigová v jednom z rozhovorů.

Eva Herzigová na festivalu v Cannes

Na filmovém plátně se poprvé objevila v drobné epizodní roli v roce 1995 ve francouzské akční komedii Strážní andělé, o tři roky později dostala větší příležitost v italské komedii Žena mého přítele a v roce 2004 ztvárnila manželku španělského malíře Pabla Picassa v koprodukčním životopisném dramatu Modigliani. Letos by se měla na plátnech kin objevit v thrilleru z politického prostředí italského režiséra Marca Risiho.