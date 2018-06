Eva Herzigová porodila třetího syna, dostal jméno Edward

"Ano, Eva porodila v neděli. Je to kluk a jmenuje se Edward. Otec byl u porodu a maminka i děťátko jsou v pořádku," řekla iDNES.cz zakladatelka agentury Czechoslovak Models Milada Karasová, která kdysi Herzigovou pro svět modelingu objevila.

Loni v říjnu modelka prozradila, že by si přála dceru. "Chtěla bych hlavně holčičku! Sama mám dva sourozence a Gregorio je také ze tří dětí. Ano, přejeme si ještě dítě, a kdyby to byla holčička, bylo by to úplně nej," řekla v rozhovoru pro OnaDnes.

Otcem dítěte je topmodelčin partner, italský podnikatel Gregorio Marsaij, s nímž má už dva syny, pětiletého Georgea a dvouletého Phillipa. Herzigová s rodinou žije v Londýně, kde její děti chodí do školy. Do Česka jezdí třikrát do roka.

Topmodelka Eva Herzigová s partnerem Gregoriem Marsiajem na návštěvě v Praze.

Modelka, herečka a návrhářka Eva Herzigová byla v letech 1996 až 1998 vdaná za bubeníka Tica Torrese z kapely Bon Jovi. V 16 letech ji objevila agentura Czechoslovak Models a v roce 1989 odjela do Paříže. O pět let později se stala tváří podprsenek Wonderbra. Pracovala také pro Chanel, Dior, Agent Provocateur, Victoria's Secret či Guess.