Eva Herzigová je dva měsíce po porodu opět štíhlá jako proutek

Čtyřicetiletá rodačka rodačka z Litvínova se může pochlubit figurou, kterou jí mohou všechny ženy závidět. Trojnásobná maminka má s podnikatelem Gregoriem Marsaijem pětiletého Georgea, dvouletého Phillipa a Edwarda, který se narodil v dubnu (více zde).

Topmodelka prozradila, že si mateřství užívá a představa odchodu synů z domova, až vyrostou, ji dojímá.

"Být matkou je těžký úkol, ale je to nejlepší věc na světě. Každý den zažijete něco nového a skvělého," řekla pro list Daily Mail Herzigová a dodala: "George je v nádherném věku. Zamiloval se do učitelky. Už se snaží zjistit, jak se budu cítit, až odejde z domu. Říká: Mami, ožením se, odejdu z domu, budu mít rodinu a budu ti chybět? Jak smutná budeš?"

Herzigová s rodinou žije v Londýně, kde její děti chodí do školy. Do Česka jezdí třikrát do roka. Pravidelně jezdí i do Itálie, odkud pochází její partner a kde se snaží prosadit jako herečka.