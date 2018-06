Eva Herzigová je národním pokladem

Eva Herzigová září ve světě modelingu přes deset let, je hýčkanou stálicí Metropolitan modeling agency v New Yorku a Paříži. Přesto se může zdát, že poněkud mizí ze záře reflektorů. Říká se, že končí. Opravdu? Sama připouští, že jako modelka má v osmadvaceti letech už vrchol za sebou. Láká ji nová kariéra: film.

Z mola na filmové plátno

Skutečně film? Mnozí netajili skepsi, vždyť je to jenom modelka... Herzigová však prokázala, že v ní něco je. Kritikové ji pochválili za roli emigrantky ve snímku Just for the Time Being, kde hrála s Patrickem O´Nealem. Na loňském festivalu nezávislého filmu v New Yorku dokonce dostala cenu za nejlepší herecký výkon.

Už předtím hrála v roce 1995 ve francouzském snímku Strážní andělé spolu s hvězdou první velikosti Gérardem Depardieuem a v roce 1998 v italské komedii Žena mého přítele.

Role nejen bere, ale k překvapení mnohých i odmítá. Nezlákala ji ani nabídka věhlasného režiséra Stanleyho Kubricka točit s Tomem Cruisem a Nicole Kidmanovou film Wide Shut Eyes. Důvod? Měla se hlavně svlékat, a to nebere.

Herzigovou láká i moderování. Obrovskou příležitostí pro ni bylo, když letos v přímém přenosu uváděla prestižní módní show - předávání cen nejlepším světovým tvůrcům. Podobné akce totiž většinou moderují zkušená hollywoodská esa.

Kromě toho je Herzigová samozřejmě stále především topmodelkou. Účastní se přehlídek, fotí pro reklamní agentury i pro časopisy. Důkazem budiž květnové focení pro italské vydání prestižního magazínu Vogue. Pozoruhodné je, že pro záběry stylizované do padesátých let byl vybrán Evin rodný průmyslový Litvínov.

Krása není vše

Za svou krásu vděčí Eva Herzigová především přírodě. Dala jí vše.

"Samozřejmě mě těší, když mě přirovnávají k božské Marilyn Monroeové. Je to ale hlavně proto, že ke mně byla příroda hodná. Dala mi prsa, křivky, nepotřebovala jsem žádnou plastickou operaci," prohlásila v době, kdy se zrodila její přezdívka Marylin devadesátých let.

Vždycky však zdůrazňuje, že krása není vše, že důležité je také to, co je v člověku. Co úspěšné modelce nesmí chybět? "Musí být silná, inteligentní a profesionální. Pokud má tyto kvality, může být úspěšná. Krása není všechno, musí tam být něco víc."

Evu Herzigovou kupodivu nikdy nenajdete ve fitness centru. Říká, že na to nemá čas. Jako malá však vystřídala hodně sportů, například gymnastiku, košíkovou či lyžování.

Její vášní jsou kuchařky. Nakupuje je ve velkém, ale jak přiznala, uvařit zatím umí jen míchaná vajíčka. Až bude mít čas, pustí se do toho prý naplno. Má ráda italskou, francouzskou a japonskou kuchyni. Na sladké netrpí, a to ani na čokolády.

O pleť samozřejmě pečuje, ale nijak přehnaně. Každý večer si obličej masíruje krémem, který pak pomocí houbičky odstraňuje. Použije pak pleťové tonikum a hydratační krém? Pleťové masky? Jen když má opravdu čas.

Na začátku byla náhoda

Cestu Evy Herzigové ke slávě odstartovala v roce 1989 náhoda.

Šestnáctiletá dcera sekretářky a elektrikáře z Litvínova se tehdy vypravila na výlet do Prahy. Kamarádka, za kterou se zastavila, ji přemlouvala, ať se s ní zúčastní soutěže pro mladé krásky, kterou v Praze pořádala francouzská modelingová agentura. Eva se zdráhala, pak se nechala přemluvit - a vyhrála.

Za šest měsíců se už stěhovala do Paříže, hlavního města módy.

"Byla jsem oslepena reflektory, díval se na mě fotograf, stylista, fotografův asistent, stylistův asistent, klient, kadeřnice, umělecký maskér," vzpomíná na první fotografování. "Ptala jsem se: Proč se na mě tak díváte? A fotografova odpověď mi hrozně pomohla. My se ale nedíváme na tebe, řekl mi, díváme se na tvé vlasy a šaty a kontrolujeme světla. To mi pomohlo uvolnit se a cítit se až do konce líp."

Úspěch se dostavil, když Eva Herzigová vystřídala v reklamní kampani značky Guess slavnou Claudii Schifferovou. Ze dne na den se stala hvězdu mezinárodního formátu.

Následovaly fotografie na titulních stranách prestižních časopisů: Elle, Mary Claire, Vogue, Harpes Bazaar, Top Model... Dvakrát se objevila ve slavném kalendáři Pirelli. Začala být najímána pro přehlídky či kampaně módních velikánů jako Christian Dior, Chanel, Givenchy, Versace, Guess či Laura Biagiotti.

Její blonďatá hlava a svůdný pohled z ní učinily bohyni krásy a přinesly jí přezdívku Marilyn Monroeová devadesátých let.

Největší popularitu přineslo Evě Herzigové účinkování v reklamě na prádlo Wonderbra. Vyzývavě se usmívala z billboardů, na nichž byla jen v krajkové podprsence. Provokací byl slogan Look me in the eyes, Dívej se mi do očí.

Když skončila smlouva, Herzigová jako by odešla ze scény. Když se zase objevila, svět žasl: blonďatá sladká Marylin byla pryč, místo ní přišla hnědovlasá žena-vamp, o poznání hubenější a s propadlými tvářemi.

Někteří pochvalně kývali hlavou, jak Herzigová skvěle reaguje na poptávku trhu, jiní začali šířit zvěsti, že propadla alkoholu a drogám. Eva proměnu komentovala jednoduše: "Stále se hledám."

Přízrak kokainu ji však provází dodnes.

Rozkolísaný soukromý život

Zatímco její kariéra vzkvétala, soukromé štěstí skomíralo.

V roce 1996 se s velkou slávou provdala za Tico Torrese, bubeníka skupiny Bon Jovi. Manželství oficiálně zničilo věčné odloučení kvůli profesím manželů, neoficiálně oboustranná nevěra. Tico měl údajně už po svatbě vášnivý flirt s modelkou Adrianou Sklenaříkovou, Eva prý zase s filmovou hvězdou Leonardo DiCapriem.

Další vážnou známostí byl model Kelly Ritty. Eva zářila štěstím, Kellyho dokonce přivezla ukázat rodičům i veřejnosti a v New Yorku zařizovala společnou domácnost. Po dvou letech vztah skončil.

Posledním vyvoleným je americký hudební producent Guy Oseary z Madonniny nahrávací společnosti Maverick. "Jsem strašně zamilovaná, Guy mi pořád posílá květiny, je to jako ve filmu," svěřila se.

Herzigová netají, že by po letech cestování a neustálých změn ráda našla jistotu a konečně založila rodinu.

Podaří se jí to?