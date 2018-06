Eva Herzigová chce být těhotná deset let

Miminko čeká čtyřiatřicetiletá královna podprsenky Wonderbra s italským podnikatelem Gregorem Marsiajem.

„Jsem teď tak šťastná. Chci být těhotná příštích deset let. Cítím se tak silná, nemáte vůbec představu, jaká je to vnitřní síla. Člověk je tak spokojený, že prostě jen je. Cítím se tak jistá a mocná. Člověk cítí, že má své poslání, to je posilující,“ svěřila se modelka.

Ačkoli se o Evě v minulosti často psalo, že trpí anorexií, dnes mlsá ostošest. „Přibrala jsem deset kilogramů. Dostala jsem neuvěřitelnou chuť na sladké. A to jsem dosud vůbec neměla ráda čokoládu,“ přiznala.

Česká kráska žijící za Atlantikem věří, že ji těhotenství také změnilo osobnostně a potlačilo v ní sobeckost.

„Náhle člověk chce všechno jen pro své dítě. Jsem teď v tom psychickém stavu, kdy nemyslím vůbec na sebe. Neříkám si, bože, tloustnu nebo může to bolet nebo nemám na sebe vůbec čas. Já si to prostě užívám. Nemůžu se dočkat, až budu svůj život sdílet, být tady a mít komplice,“ dodává Herzigová.