Nechodím se prodávat na sociální sítě, říká Eva Herzigová

Herzigová si je vědoma, že pro kariéru je popularita důležitá. Vadí jí ale, že některé novodobé celebrity v honbě za slávou s fanoušky sdílejí každý aspekt svého života právě prostřednictvím sociálních sítí. Ona se v modelingu pohybuje už 24 let a soukromí si chrání.

"Vždycky jsem tvrdě pracovala a vybírala si tu správnou práci. V této společnosti, kde lidé prodávají své duše na Facebooku a Twitteru, já ale nejsem a prodávat se tam nechodím. Mám ráda soukromí," řekla Herzigová pro magazín Edit.

Modelka také prozradila, že s hereckou kariérou skončila kvůli povrchnosti, která vládne v Hollywoodu.

"Když jsem natočila pár filmů, šla jsem si do LA hledat agenta. A bylo to ubohé. Potkala jsem lidi, kteří říkali: Ano, o filmu si můžeme promluvit po večeři. Já na to: Jaká večeře? Chtěla jsem si jen přečíst scénář," řekla rodačka z Litvínova.

Trojnásobná matka přiznala, že v minulosti ji nikdy nenapadlo, že děti jsou pro ni to pravé.

"Nikdy jsem sama sebe neviděla jako matku. Jsou dívky, které vyrůstají s myšlenkou na manželství a děti, ale já jsem to nikdy nechtěla. Ale teď je to pro mě vším. Když jsem měla první dítě, divila jsem se, proč jsem čekala tak dlouho, ale bylo to o načasování, nikdy předtím jsem nebyla s tím správným člověkem," dodala.