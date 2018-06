Eva Decastelo vytasila extrémní ženskost v osmém měsíci těhotenství

"Fotografie vznikly pro kosmetickou značku, se kterou už tři roky pracuju. Jedná se o katalogové snímky, které výjimečně budou s bříškem. Katalog už musí do tisku, a protože nechci být po porodu v žádném stresu, rozhodli jsme se, že je nafotíme teď," řekla iDNES.cz Eva Decastelo, která tak spojila příjemné s užitečným - udělala si čárku u pracovních povinností a zároveň si odnesla album plné těhotenských snímků.

Autorem fotografií je slovenský fotograf Martin Buček, který je podle moderátorky nesmírně talentovaný. "I proto, že umí bezvadně s photoshopem," směje se. "Co si budeme povídat, už mi není dvacet," zdůrazňuje smířeně ve svých dvaatřiceti letech.

Zajímavostí je, že kolekce katalogových fotografií vznikala dlouhých 12 hodin. Samotné líčení pak zabralo dvě a půl hodiny. Pro Evu Decastelo, která už tíhu očekávaného potomka chtě nechtě cítí, to byla nemalá námaha.

"Připadám si už jako velryba. Stačí, abych doma lezla do prvního patra a jsem hotová, hodně se zadýchávám. Tuhle jsem moderovala jednu charitativní akci pro Lejlu Abbasovou, tak jsem vtipkovala, že to, co ona má ve výšce, já mám na šířku," popisuje humor posledních dnů před porodem.

Těhotná Eva Decastelo se synem Michalem

Druhé dítě se jí narodí v březnu a bude to zřejmě holčička. S manželem Reném Decastelo vychovávají jeden a půl letého syna Michala. Už po prvním porodu Eva Decastelo tvrdila, že u jednoho potomka zůstat nechtějí. Plány jim tak zatím vycházejí perfektně.