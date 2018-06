Eva Decastelo ukázala dceru, pomáhá jí shazovat poporodní kila

"Mám 8 kilo nahoře," říká Eva Decastelo. V pořadu Stylissimo na televizi Óčko, který po krátké přestávce znovu moderuje, to ale nebylo znát. Eva tvrdí, že to je jen správným výběrem oblečení.

"Začínám to shazovat. Zatím cvičím s dětmi. Je to naprosto ideální spojení, kdy si děti užiji, dělám něco pro sebe a je to baví," uvedla moderátorka.

"Když dělám třeba sklapovačky, mám v náručí Zuzanku. Nebo houpu Michálka na natažené noze a tím posiluji," popsala.

Brzy chce ale využít i jiné metody hubnutí. "Až budu mít chvilku času, začnu tohle cvičení s dětmi kombinovat se cvičením ve vakuu a lymfodrenážemi. To mi pomohlo po prvním porodu a doufám, že to zabere znovu," dodala.

Na své první natáčení vzala i syna Michala, kterému je teprve rok a půl a už začal vydělávat. Nafotil reklamní kampaně i snímky pro dětský časopis a příští týden ho čeká premiéra na přehlídkovém mole. "Půjde se mnou módní přehlídku a jsem zvědavá, jak to zvládne," říká Decastelo.

Jestli povede i svou dceru Zuzanku k modelingu, zatím neřeší. "Zuzanku a Michálka v první řadě povedu k tomu, aby byli slušní lidé a samozřejmě je budu podporovat v tom, na co se zaměří, čemu se v budoucnu budou chtít věnovat. Samozřejmě bych byla ráda, kdyby mé děti byly trošku nadané," řekla v on-line rozhovoru s diváky televize Óčko.