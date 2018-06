Eva Decastelo se opět odhalila a hraje si na blondýnu

"Doma chodím jen v pohodlném oblečení a pantoflích a tak jsem si nějak potřebovala dokázat, že ještě můžu vypadat krásně. Po porodu jsem na sobě hodně pracovala, shodila jsem sedmnáct kilo, chodila na lymfodrenáže a power plate a snad to přineslo ovoce. A co jsem nedokázala sama, to dokázala retuš, ta je všemocná. No a malý snad bude jednou na svou mámu pyšný," líčí s úsměvem Decastelo (viz. článek a cvičení Evy Decastelo).

K focení odvážných snímků si vybrala Filipa Matušínského, na němž nechala výběr místa. Fotograf, který například pracoval na kalendáři Kateřiny Kristelové, se rozhodl pro pražský hotel Alchymist.

A udělal dobře, impozantní interiér hotelu totiž skvěle podtrhl půvaby známé moderátorky. Ta si splnila i svůj sen a nechala si nasadit platinovou paruku.

"Měla jsem nedávno obrovské nutkání zajít do kadeřnictví za svým kadeřníkem Liborem Šulou a nechat se obarvit na blond. Líbí se mi to a říkám si, kdy jindy dělat podobné změny než teď. V takových padesáti už se do podobných experimentů asi už pouštět nebudu. Můj manžel by ale nadšený nebyl, ten má na mně moji tmavou barvu vlasů rád," uzavírá moderátorka.