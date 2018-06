Eva Decastelo rodí za dva měsíce, starost má jen o ztracenou fenku

"Pralinka se ztratila ve čtvrtek, když se nám podhrabala ze zahrady a už se nevrátila ze své obvyklé zdrhací procházky k Berounce. Je jí už deset, čipovat jsme ji bohužel nenechali. Vždycky se totiž vrátila," krčí bezradně rameny Eva Decastelo, která fenku hledá pomocí internetu i ve spolupráci s odborníky.

"Bydlíme za Prahou, máme podezření, že se ztratila v okolí Letů a Řevnic. Je přítulná, hodná a za kus piškotu odejde s každým, takže je možné, že si ji někdo vzal k sobě v domnění, že se k majitelům nevrátí. Pokud by ji někdo zahlédl, budeme rádi za jakoukoli pomoc," prosí o pomoc moderátorka, která vyvěsila informace i na svém Facebooku a poté obvolala okolní veterinární stanice i útulky.

Ztracená labradoří fenka Evy Decastelo

Eva Decastelo je nyní na konci sedmého měsíce těhotenství a jak sama říká, prožívá ho naplno a bez jakýchkoli obtíží. "Na rozdíl od prvního těhotenství toto není rizikové, takže se stále mohu naplno věnovat práci," říká. "Nafotila jsem kampaň a stala se tváří italské značkové módy pro těhotné, podepsala smlouvu s kosmetickou firmou a protože mají i výrobky pro děti, Michálek bude mít svou první modelingovou zakázku," libuje si moderátorka.

Na příchod druhého potomka jsou s manželem prý připraveni, důkazem je předělaný dětský pokoj.

Eva Decastelo vybírá oblečení pro miminko

"Koupili jsme Michálkovi velkou postýlku, aby druhé miminko mohlo mít tu jeho, ale on v té nové zatím nechce spát, takže jsme koupili i další malou postýlku. Výbavičku máme ještě po Michálkovi, tak uvidíme, jestli si vystačíme s bílou a modrou barvou, nebo budeme okupovat i něco růžového, jak to tak vypadá. Ale zatím není nic jistého. Každopádně to bude docela cirkus. Už se moc těšíme," uzavírá Eva Decastelo, která přes původní tušení, že by se mohl narodit chlapeček, nevylučuje ani druhou variantu. Staršímu synovi Michalovi je necelý rok a půl.