VIDEO: Nejhorší věc v životě byla smrt otce, svěřila Eva Decastelo

Eva Decastelo se svým otcem nevyrůstala, přesto ho měla ráda. Když čekala prvního syna Michala, její otec náhle onemocněl. Ukázalo se, že je to jedna z nejzákeřnějších forem rakoviny - rakovina slinivky. Tehdy ji podpořil manžel René.

„To byla nejhorší věc v mém životě, kdy jsem chodila za tátou a on už skoro nevnímal a já jsem mu aspoň představila Rendu a ukázala mu ultrazvuky s malým Míšou. Renda celou dobu byl u toho a tam člověk získal tu jistotu, že s tímhle mužem chci být do konce života,“ svěřila Eva Decastelo.

V Reném Decastelovi našla mužský vzor, který vzhledem k absenci otce podvědomě hledala celý život. „Tím, jak jsem žily samy s mamkou a byly nuceny se o sebe samy starat, tak já byla vždy tak trochu chlap. A teprve v okamžiku, kdy jsem potkala svého manžela, tak jsem mohla doma přestat být ten chlap, být submisivní. On je dominantní a mně to strašně vyhovuje, protože já jsem dominantní v práci,“ říká moderátorka, který se nyní vrátila do televize Óčko, kde v minulosti moderovala pořady o módě. Nyní je moderátorkou pořadu New Look, v němž tým vizážistů mění vzhled ženám s pohnutými osudy (více čtěte zde).