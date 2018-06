Eva Decastelo porodila předčasně dceru Zuzanku, brzy se vrátí k práci

"Malá měla při porodu 2,77 kilo a 46 centimetrů. Má krásné černé vlásky," popsala dvaatřicetiletá moderátorka.

Eva Decastelo se synem Michalem

Z malé sestřičky má radost hlavně její syn Michal, kterému je rok a půl. "Pořád ji pusinkuje a nejraději by s ní spal v posteli, ale to by ji zalehl," řekla Decastelo, která se už za pár dní hodlá vrátit do pořadu Stylissimo na hudební televizi Óčko, kde ji na pár dílů zastoupila kamarádka Agáta Hanychová.

"Už 19. dubna natočíme Stylissimo spolu s Agátou. Bude mi tam pořad pomyslně předávat zpátky," prozradila moderátorka.

Dceru Zuzanu doma ale samotnou nenechá. "Malá pojede do televize se mnou. Ona dvacet hodin denně spinká. Já tam budu jen chvíli, nakojím si ji tam. Budu mít asi jen jeden vstup, jinak to odmoderuje Agáta," popsala svůj první pracovní den po porodu Decastelo.

Eva Decastelo a její manžel René

S manželem Reném se brali v roce 2009 právě když čekala syna Michala. I ten pak přišel na svět předčasně. Zuzanka je jejich druhé dítě. Už před porodem Decastelo uvedla, že jí s ní bude pomáhat její maminka, která kvůli tomu odejde do předčasného důchodu, aby se o svá vnoučata mohla víc starat.