Celá rodina jsme netypická, přiznává Decastelo

„Jako moderátorka vlastního pořadu se vracím na televizní obrazovky po čtyřech letech. Během té doby jsem působila spíš jen jako reportérka. Co se týče mého pořadu, mohu do něj zasahovat spíše jen do konceptu, koho si pozvu. On je pak ten rozhovor mnohem příjemnější, když se bavíte s člověkem, kterého znáte,“ přiznala Decastelo, která moderuje pořad New Look.



První, s kým natáčela, byla Agáta Prachařová. „Je to jedna z mála kamarádek ze světa slavných a hodně těžko jsme spolu hledaly téma, které jsme ještě neprobraly. Často se bavíme o mužích, sexu a tak, což v tomto případě je hodně nepublikovatelné na televizní obrazovky,“ přiznává s úsměvem moderátorka, která nemá problém mluvit o svém soukromí. „Jsem velmi otevřená, ale pokud jde o minulost, nemluvím o ničem, co bylo před rokem 2000. Je to tabu nejen pro mou rodinu, ale především pro mne,“ nechce se Eva vracet ke své pornominulosti.

Co se týče povolání, její děti jsou naprosto zvyklé, že rodiče pracují z domu a převážně nikam nechodí. „Pro naše děti je mé povolání a povolání mého muže, který píše knížky, zcela běžné, i když můžou mít pocit, že vlastně nic neděláme. Michálek se navíc objevuje v reklamách, takže jsme celá rodina taková netypická,“ vysvětluje moderátorka.

V jejím pořadu, který se z Óčka přesouvá na Primu love, procházejí lidé proměnou vzhledu. Sama Decastelo prý prošla mnoha proměnami, ale rozhodně by nikdy nešla do tetování.

„Manžel má na rameni vytetovaného lva a já se mu směju, že je to spíš sluníčko. Pořídil si ho v mládí. Mně tetování nic naštěstí neříká. Jsem ráda, že jsem tomu odolala, především kvůli bolesti. Představa, že mám na prsu růžičku, kolem ruky ostnatý drát a na kotníku delfína, je úděsná,“ říká Decastelo.

Eva a René Decastelovi

„Doufám, že děti v tomto ohledu budou po mě srabíci. Spíš než tetování se bojím toho, aby se jim něco nestalo. Nikdy bych neřekla, že když porodím děti, budu mít o ně takové obavy. Permanentní láska, která po porodu nastala, je vlastně permanentní strach,“ dodává moderátorka.