VIDEO: Decastelo oblékla kalhoty na gumu, přibrala 10 kilo

„Kalhoty vypadají jako tepláky proto, že mám deset kilo nahoře. A tohle je jediné, co to schová,“ přiznala na kameru iDNES.cz Eva Decastelo, která zásadně nakupuje o číslo větší oblečení.

„Za módu moc neutrácím, protože mám úžasného manžela, který asi jako jediný manžel na světě umí nakupovat na zahraničních e-shopech. A když se k objednávce dostanu dřív, než on to potvrdí, tak většinou zadám o číslo větší velikost, takže ve finále to vypadá, že jsem hubená. Jinak ale utrácím za všechno, pořád nemám co na sebe. Černé kalhoty mám jenom desatery,“ směje se.

A jak Eva vybírala oblečení na party kadeřnického salonu? „Oblečení na dnešní večer jsem ladila po paměti, protože naše Zuzanka usnula v pokoji, kde máme skříň s oblečením, a nemohla jsem rozsvítit. A náhodou to vyšlo. Boty vozím v autě,“ vylíčila.

Než však dcera usnula, maminku potrápila v koupelně. „Make-up jsem si dělala hodinu v koupelně doma, ještě za asistence dcery, takže jsem se komplet musela přelíčit v autě. Vlasy jsou výsledkem parních natáček po mamince, strávila jsem v nich čtyři hodiny, a když manžel René přišel domů, málem jsme se rozvedli, když mě viděl.“

Drama se ale nekonalo, jak potvrzuje zásadní módní doplněk známé moderátorky. „Z doplňků nosím jen snubní prsten, na to jsem obzvlášť pyšná, jsem ráda, že si mě někdo vzal. Takže tímto děkuji manželovi Rendovi, který to má někdy hodně těžké,“ dodala.