VIDEO: Decastelo nenosí podprsenku, jsou to prý vyhozené peníze

"Vzhledem k tomu, že jsem poslední dobou hodně zhubla, tak mám jedničky, maximálně dvojky a tam ta podprsenka jsou vyhozené peníze," říká Eva Decastelo a pochvaluje si, že jí muži koukají teď opravdu do očí.

O žádné plastice však neuvažuje a ani manžel si ji prý nepřeje. "Vypadá to, že v českém showbyznysu jsem jedna z posledních, která má přírodní prsa, takže dokud nepadnou po kolena, tak já budu držet," slibuje Decastelo.

Prsa jsou totiž to poslední, co na svém těle řeší. "Já mám 158 centimetrů, to je základní komplex. Stoupnu si vedle Diany Kobzanové a mluvím jí k pasu," směje se moderátorka, která dostala roli sekretářky ve filmu Lovci a oběti, kde si zahraje po boku Tomáše Hanáka, Martina Písaříka a dalších.