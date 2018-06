Eva Decastelo si k narozeninám nadělila sexy fotky a dostala povýšení

"Povýšila jsem v Top Star magazínu, kde jsem přes rok redaktorkou, ale teď jsem se stala i editorkou celého pořadu. Jsem ráda, že mi Petr Lesák dal tuto příležitost," prozradila Revue iDNES.cz Decastelo.

Nové práce nebojí. "Je to vlastně návrat k práci, kterou jsem v minulosti dělala. Šest let jsem totiž byla produkční na Barrandově a práce editorky je tomu dost podobná," dodala moderátorka, která do svého portfolia přidala další svůdné snímky. V prádle pózovala před objektivem Filipa Matušinského.

"Nadělila jsem si ty fotky k narozeninám. Po dvou dětech by si člověk rád dokázal, že na to ještě má, tak jsem si to dokázala," řekla k tomu Decastelo.

Modelkou už by ale být nechtěla. "Už nejsem ani modelka v důchodu. Jsem prcek. Navíc v Česku se nedá modelingem vydělat. Jako moderátorka vydělám víc. Moderuju po celé republice a jsem ráda, že mám práci, při níž se mohu věnovat i dětem," dodala.