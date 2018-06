Eva Decastelo moderuje akce v horečkách. Raději jsem zdražila, říká

Zasvěcení vědí, že se kšeftů nebojíte. Ani na úkor zdraví, které poslední dobou trpí. Vyvodila jste z toho nějaké důsledky?

Já si se zdravím zahrávám vlastně bohužel pořád. Tím, že respektuji herecké heslo „kšeft je svatej“, neruším žádnou práci, ani když mám vysokou horečku. Prostě se nakopnu, vyhecuju a jdu moderovat. Práci jsem zrušila zatím jen jednou v životě, a to jen kvůli tomu, že mě odvezli do nemocnice. Manžel se mě snaží krotit, ale já jsem prostě mezek. Když něco slíbím, tak tam prostě budu.

Tohle ale nejde vydržet pořád.

To je pravda, zatím jsem to eliminovala tím, že jsem zdražila. A taky vás děti nenechají odpočinout, to všichni rodiče znají. Zakázek je sice méně, ale kvalitnější, a ve finále když to sečtu, tak jsem na tom ještě vydělala a času na děti mám taky víc.

Byly doby, kdy jste byla výrazně pohublá. To s tím nějak souviselo?

Před rokem jsem se chystala na natáčení s finalistkami České Miss a podlehla jsem dojmu, že když už tam budu nejstarší, nemusím být nejtlustší. Takže jsem se vrhla na cvičení a diety až jsem se dostala na 47 kg. Což při výšce 158,5 cm je podle BMI stále normální váha, ale vzhledově jsem byla fakt vychrtlá. Tuhle váhu jsem si užívala zhruba půl roku, a když se mě neustále někdo ptal, jestli nejsem nemocná, přestala jsem se hlídat a zase začala jíst normálně a totálně nezdravě jako celý život. Tatarák, sušenky, čokoláda… A teď jsem na 54 kilo. Zase mám prsa a zadek a pro změnu se mě občas někdo zeptá, jestli nejsem těhotná.

Jste tedy spokojená s tou současnou váhou?

Cítím se mnohem lépe, zase mám energii, ovšem jedno kilíčko dolu by jít mohlo, a hlavně jsem začala cvičit, abych zpevnila. 53 kilo a břišní svaly je můj nový cíl.

Jak vás v tom všem podporuje manžel?

Manžel mě podporuje hlavně tím, že neustále skvěle vaří, abych neměla šanci zase zhubnout. Takhle se mu líbím víc a jsem téměř neustále v dobré náladě. Hladoví lidé jsou totiž hrozně vynervovaní. Není divu, když máte hlad a drzouni okolo se klidně cpou. A teď už jsem taky drzoun.

Podívejte se, jak ještě loni v létě byla Eva Decastelo výrazně pohublá