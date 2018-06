Eva Decastelo měsíc po porodu: předváděla mezi kojením

I když to může vypadat, že je Decastelo workoholik, který se bez práce vůbec neobejde, opak je pravdou. Práci si dovolí jen takovou, kterou v pohodě zvládne i s měsíčním synem Michaelem. Proto je už i k vidění na obrazovce v pořadu Stylissimo hudební televize Óčko. "Malý je se mnou ve studiu a kouká, co se tam děje. Když má hlad, není problém ho nakojit a zase točit dál."

Noční život si ale ještě dlouho odpustí. Právě přehlídka Martiny Nevařilové byla vzácnou výjimkou. "Je to kamarádka, a jednou jsem byla tváří její kolekce, tak je to trochu i povinnost. Malého jsem tady měla sebou, už si ho ale vyzvedl manžel a rychle za nimi spěchám, kdyby měl syn zase hlad," upřesnila.

Velkou oporou je jí právě manžel René, kterého si nemůže vynachválit. "Je to velmi pracovitý člověk, ale když přijde domů ještě si s malým pohraje, vykoupe ho a je v pohotovosti až do tří ráno, abych si mohla odpočinout. Pak mi ho přinese na kojení a jde si lehnout do jiné místnosti, aby se aspoň tři hodiny pořádně vyspal, než půjde zase do práce. Je naprosto skvělej a já mu za to strašně děkuju," dodala s vděčností.

Jako manželka a matka se proto cítí naprosto skvěle. "Můj život se naprosto změnil, kdyby to šlo, klidně bych řekla, že o osmset procent. Je to teď hrozně krásný," září Eva Decastelo.

Originální přehlídka Martiny Nevařilové For Queen Only byla zajímavá hned v několika směrech. Modely předváděly i Ljuba Krbová, Lejla Abbasová, Zuzana Rosáková či moderátor Óčka Andrej Polák. Celou akci pak moderoval dosluhující ředitel pražské zoo Petr Fejk.