Eva Decastelo je půl roku po porodu na své váze, potřebuje jen zpevnit

"Vážím jednapadesát kilo, což je o kilo méně než jsem měla před otěhotněním. Postavu mám po porodu už lepší, ale musím začít chodit do posilovny, je třeba ji zpevnit. Vypadá to na power plate, protože tam je maximální doba cvičení jenom půl hodiny a já bych asi delší čas nezvládla, jsem hrozně líná," přiznává Eva.

Sexy focení v plavkách nebo ve spodním prádle se od ní tedy zatím čekat nedá. "Bude to ještě nějaký čas trvat. Výsledky se mají dostavit za pět neděl, tak uvidíme," řekla moderátorka s tím, že rozhodně nechce shazovat v prsou, která jsou plnější a větší díky kojení. "Kojení a kvalitní podprsenka dělají divy, to je další pozitivum, které mateřství přineslo," dodala.

Protože už svého syna přikrmuje, může se vzdálit na delší dobu z domova. "Zrovna dneska měl biohovězí s brambůrkem a moc mu to chutnalo. Jenom ta lžička je problém, máme to všichni kolem sebe. Kamarádka to vyřešila tak, že dítě krmí ve vaně. Možná se budu inspirovat," směje se Eva.

A protože za nějaký čas bude její syn požadovat před usnutím vyprávění pohádek, našla další inspiraci na premiéře Alenky v říši divů v kině Imax. Doprovod jí nedělal jen manžel René Decastelo, ale také jeho bývalá manželka Štěpánka se synem Eliášem.

Rodinné vztahy jsou totiž víc než dobré. "Nemáme mezi sebou žádný problém, není důvod. U nás to totiž bylo tak, že když jsem se s manželem potkala, tak už se svou ženou přes rok nežil, rozváděli se. Jedna na druhou tedy nemusíme a ani nemůžeme být nějak naštvaná," říká moderátorka.

Do kina na snímek Tima Burtona Alenka v říši divů dorazila také Agáta Hanychová s bratrem Vincentem, Petra Černocká, Kateřina Sokolová, Pavel Šporcl s dcerou nebo Nikol Štíbrová.