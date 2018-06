Decastelo prožila v letadle peklo, začala otékat kvůli náhlé alergii

"V životě by mě nenapadlo, že na palubě uvidím nějaké zvíře, natož perskou kočku. Z obrovského letadla mi navíc vybrali místo přímo vedle paní z Británie, která kočku převážela. Prostě neuvěřitelná smůla," řekla iDNES.cz Eva Decastelo, jež musela alergii urychleně řešit. Požádala o jiné místo k sezení, ale tím její trable neskončily.

"Měla jsem okamžitou alergickou reakci, což se projevilo tím, že jsem začala otékat a špatně se mi dýchalo. Musela jsem personál požádat i o lék, protože kdybych si ho nevzala, začala bych se dusit," vylíčila moderátorka, jež s alergiemi bojuje prakticky celý život.

"Je to se mnou v tomhle směru hodně složité, protože kam přijdu, tak si musím poroučet speciální jídla a pořád se ptát, co v nich je. Kromě alergie na kočky nesnesu ani ořechy nebo skořici. Je to peklo," shrnula Eva Decastelo, jež rovněž ověřovala, jak je možné, že je na palubě zvíře. Dostalo se jí odpovědi, že předpisy povolují jednu kočku a jednoho psa.

Moderátorka je ve švédské metropoli do čtvrtka, kde ji spolu s Jitkou Asterovou a Romanem Vojtkem čeká prohlídka muzea legendární skupiny ABBA. Zmínění herci se sem vypravili v rámci příprav na účinkování v muzikálu Mamma Mia!, který má v Česku premiéru v prosinci.