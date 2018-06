Zamilovaná Čerešňáková si zkusila svatební šaty, vdávat se ale nehodlá

"S mým současným partnerem se známe déle jak rok, ale hodně dlouho to bylo jen kamarádství. Až časem přeskočila jiskra. Je to úplně normální chlap, žádný fotbalista ani hokejista, žádná celebrita, ale je to úžasný člověk a dokážu si ho představit jako otce svých dětí," prozradila Eva Čerešňáková s tím, že jim zatím stačí život ve dvou a se sňatkem šestadvacetiletá modelka nijak nepospíchá.

Jednou už totiž byla zasnoubená, ze svatby ale nakonec sešlo. Když o ní přemýšlela, měla jasno v tom, jakou svatbu nechce.

Eva Čerešňáková se původně chtěla vdávat v červené, teď svůj nápad přehodnocuje

"Vždycky jsem se chtěla vdávat v rudě červených šatech a ve španělském stylu, ale to bylo, když mi bylo dvacet nebo dvaadvacet," popsala své představy modelka.

"Na tradiční české svatby, na kterých je sto nebo dvě stě lidí, si nepotrpím, na dlouhé závoje a vlečky také ne, takže spíše mám představu o tom, co určitě nechci. Myslím si, že mít romantickou svatbu někde u moře by bylo nádherné a následně by se mi líbilo udělat v Česku velkou party pro přátele," dodala Čerešňáková.

V nevěstu se proměnila na jeden den v historických prostorách zámku Loučeň, kde nafotila svatební trendy, které budou prezentovány v rámci mezinárodní spolupráce v Dubaji.