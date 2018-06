Eva Čerešňáková tančí u tyče, tvaruje si tím postavu

Česká vicemiss 2007 Eva Čerešňáková se začala svíjet u tyče a z fleku by mohla vystupovat v nějakém erotickém klubu. Kvůli tomu to ale nedělá. Je to podle ní nejlepší způsob, jak vytvarovat postavu. Žádný ze sportů, které zkoušela, jí tolik nepomohl.