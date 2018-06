Vicemiss Eva Čerešňáková je sama, nedávný rozchod bere s nadhledem

"Někdo, koho jsem opravdu milovala a dokázala si s ním představit budoucnost, mě nesmírně zklamal," přiznala Čerešňáková.

Co konkrétně se stalo, prozradit nechtěla. "Pochopila jsem, že takového člověka po svém boku určitě nechci," řekla k tomu stručně.

Rozchod ale bere s nadhledem. "Zkrátka i takové zkušenosti k životu patří a naštěstí nejsem typ člověka, který by se schovával v koutě a brečel doma do polštáře. Naopak si z toho vztahu odnáším zkušenosti, které mě posílily a vlastně i posunuly dál," říká.

Pomáhá jí víra, že všechno v životě má svůj smysl. "Pokud od života umíme přijmout to, co přichází, všechno se to jednou obrátí v náš prospěch. I vztahy, které nedopadly. Život je krásný, ale rychle utíká, a proto se nechci kvůli nikomu trápit a raději se soustředím na pozitivní věci a svůj osobní rozvoj."

Čerešňáková poslední dobou hodně zhubla. Nebylo to ale stresem z rozchodu. Za její štíhlostí je hlavně pole fitness (více čtěte zde). K němu přidala ještě další sporty.

"Hraji tenis, běhám a těším se, že s krásným počasím začnu jezdit zase na kolečkových bruslích. Trávím také více času s přáteli," prozradila Čerešňáková, kterou na nedávné finále dalšího ročníku České Miss doprovázela kamarádka.

Eva Čerešňáková na finále České Miss 2014

Čerešňáková se dnes v oblasti showbyznysu pohybuje daleko méně než dříve. Působí v mezinárodní softwarové společnosti na pozici marketingové manažerky pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko a kromě toho zvládá několikrát do měsíce moderovat společenské akce i pracovat na vlastním projektu. Modeling tak šel na druhou kolej, úplně se ale ho ještě nevzdala.

"Spolupracuji s módním návrhářem Marko Lopatičem a přijala jsem nabídku, abych se stala tváří jeho nové kolekce inspirované českou vlajkou. Líbí se mi totiž myšlenka, která stojí za touto kolekcí a vyznačuje se vlajkou zachycenou vzhůru nohama. Tím chce Marko poukázat na obecné pravidlo reality dnešních dnů, to, že každý je svého štěstí strůjcem a svého pekla tvůrcem," popsala Čerešňáková, která jeden model předvedla už při cestě do Londýna.