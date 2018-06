Čerešňáková: Vdám se v kostele, už chodíme na předmanželskou přípravu

Před nějakou dobou vás partner požádal o ruku,. Zvládáte při plánování České Miss myslet i na svatbu?

Přiznávám, že to není úplně jednoduché. Neumím věci dělat napůl, a tak se nový ročník České Miss snažíme rozjet co nejlépe a věnujeme tomu nesmírně mnoho času i energie. Ale před nedávnem jsme se s Martinem vrhli i na plánování svatby, aby nebylo naše soukromí našimi pracovními aktivitami zastíněno.

A jaké jsou tedy svatební plány?

Už dostávají konkrétní podobu a začínají se rýsovat. Rozhodli jsme se, že bychom se rádi vzali ještě v červnu, abychom mohli v létě vyrazit na svatební cestu. Věřím v Boha, takže plánujeme církevní svatbu v kostele. Těšíme se na to. Vzhledem k potřebným náležitostem jsme již začali chodit i na předmanželskou přípravu. Martin i já máme hodně přátel v zahraničí, tak bude část svatby v angličtině. Uvědomili jsme si, že na svatbě budou hosté více jak deseti národností, a to určitě nebude příliš velká svatba, spíše kolem šedesáti lidí.

Už máte místo a termín svatby?

Máme předběžně vybraný termín i místo, ladíme detaily. Většinou lidé plánují svatbu i rok dopředu, takže máme samozřejmě trochu omezené možnosti a relativně méně času, ale máme s Martinem podobné názory a na většině věcí se shodneme. Určitě to nejsou dlouhé diskuze, kdy každý by to chtěl jinak a hledaly se kompromisy.

Svatební šaty máte už vybrány?

To je jeden z bodů na dlouhém svatebním seznamu, ke kterému jsem se ještě nedostala. Vzhledem k tomu, že jsem na sobě asi od čtrnácti let měla v rámci módních přehlídek nespočet svatebních šatů, neprožívám to jako ten, kdo je má vysněné a bude je mít poprvé na sobě. Vysněné šaty a jejich konkrétní podobu nemám. Samozřejmě bych se chtěla ženichovi i sama sobě líbit, preferuji spíše jednodušší střih. Ale představu o nich ani o tom, od koho budou, zatím nemám.

Zmínila jste, že na léto plánujete svatební cestu, kam by to mělo být?

Bavíme se o několika možnostech a jednou z variant je, že bychom na několik týdnů vyrazili autem do Itálie. Její kulturu, jazyk i jídlo miluji, studovala jsem tam i pracovala. Je mi blízká a je to hlavně neskutečně krásná země. Hory, moře, krajina, slunce, historie, je to tak pestrá země, že po všech stránkách má co nabídnout. Chtěli bychom si více projet Toskánsko, navštívit region Emiglia-Romagna a Řím a možná se podívat až úplně na jih. Záleží na tom, kolik času budeme mít.

Připravujete s Martinem Ditmarem nový ročník České Miss. Co se od předchozích ročníků změnilo?

Česká Miss 2017 je nová a v duchu reality show, což diváky a veřejnost baví více než klasický formát. Je posunuta časová osa a od předchozích ročníků se celkově odlišuje. Letos už do průběhu soutěže a výběru dívek zasahují diváci a fanoušci na sociálních sítích a ani po semifinále nemají dívky svoji účast ve finále jistou. Z lednových castingů vzešlo 36 semifinalistek, dalších 14 zvolili fanoušci na sociálních sítích. V únoru se uskutečnilo semifinále v Luhačovicích, kde z 50 dívek vybrala téměř třicetičlenná odborná porota 14 postupujících, o dalších dvou rozhodla veřejnost. Do Vysokých Tater na soustředění tak vyrazilo 16 finalistek, ale průběžně musejí bojovat o postup. V rámci finále se jich o titul Česká Miss 2017 utká pouze 10. Ještě však dívky v dubnu čeká kurz přežití a vzdělávací workshopy ve Villa Memories a řešíme ještě jedno zahraniční soustředění na květen.

Dívky mají tedy hodně nabitý program, to dříve nebylo. Proč jste se pro tuto změnu rozhodli?

Ať už na soustředění ve Vysokých Tatrách, nebo v rámci akcí, které teprve proběhnou, s dívkami pracuje mnoho profesionálů. Odborníci na výživu, na sociální sítě, na média a komunikaci, na péči o pleť či na líčení. Dívky mají za sebou workshopy s mentorkami Anetou Vignerovou, Eliškou Bučkovou, Terezou Fajksovou a Nikol Švantnerovou. Fotily s Benediktem Renčem, supervizovala to Simona Krainová a o styling se postaral Filip Vaněk, a to všechno je proto, aby byly dobře připraveny. Samotné mi taková pomoc po úspěchu v Miss v roce 2007 chyběla. Na všechno jsem si musela, stejně jako všechny předchozí miss, přijít sama.

Kdy bude finálový večer a budou mít diváci možnost sledovat ho v televizi?

Finále se uskuteční v červnu, více informací prozradíme brzy. I když je nový koncept soutěže hodně orientovaný na sociální sítě a on-line, mohou se na finálový večer těšit i diváci u televizních obrazovek. Jednáme s televizí, která má celoplošné pokrytí. Seriál Hledá se Česká Miss 2017 o přípravě a cestě dívek i finálový večer budou moct diváci v televizi sledovat.

Bude do volby vítězky zasahovat i veřejnost? A jaká je hlavní cena pro vítězku?

Ano, veřejnost má možnost o osudu dívek rozhodovat průběžně. Česká Miss má i vlastní aplikaci, která bude uvedena již brzy do ostrého provozu, a právě přes ni budou diváci průběžně hlasovat a ovlivňovat jak postup do finálové desítky, tak volbu vítězky. Ta dostane mnoho atraktivních cen, ale nejzajímavější je určitě to, že získá roční kontrakt na reklamu pro kosmetickou firmu Juliette Armand na půl milionu korun, nafotí pro ně reklamní kampaň a čeká ji i mnoho cestování. Podívá se pracovně například do Hongkongu, Monaka, Říma, Atén i dalších měst.