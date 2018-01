Modlila jsem se, aby Martin přežil a uzdravil se, říká šéfka České Miss

Rok 2017 pro vás nebyl úplně snadný. Jak ho hodnotíte?

Drsný a náročný. Byl to nejnáročnější rok mého života a několikrát jsem si sáhla na dno svých sil. Prvně kvůli přibývajícím útokům a komplikacím s projektem Česká Miss, následně kvůli zdravotnímu stavu Martina. Dva měsíce ležel v umělém spánku v krajské nemocnici ve Zlíně a podle lékařů byla po zhoršení jeho zdravotního stavu šance na přežití jedno procento.

Co se vlastně stalo?

Bylo to nečekané, na začátku srpna měl Martin akutní zánět slinivky břišní. Vezla jsem ho s velkými bolestmi v horní části břicha do nemocnice, kde si ho nechali. Vypadalo to, že na dva až tři týdny. Jak se ukázalo, byla to těžká forma postupně se všemi možnými komplikacemi. Bylo to biliární, tedy uvolněním sludge ze žlučníku, což mu vývod slinivky ucpalo a slinivka se natrávila vlastními pankreatickými šťávami a enzymy, kterými běžně napomáhá ke trávení potravy ve dvanáctníku.

Jeho slinivka tedy byla poškozena?

Dříve se bez slinivky nedalo žít a stále platí to, že rakovina slinivky je jednou z nejhorších, protože se na ni většinou přijde až v pokročilém stádiu, kdy jsou již metastázy na dalších orgánech. Co se ale týká samotné slinivky, dnes již medicína pokročila natolik, že funkce slinivky lze nahradit. Lidé si mohou píchat inzulin a brát trávicí enzymy v tabletách. Martin přišel téměř o celou slinivku a přesto díky bohu žije.

Co bylo vlastně příčinou? Mohlo to mít nějakou souvislost se stresem kvůli soutěži krásy?

Právě že vůbec ne. Kdyby se to stalo na jaře, tak bych tak možná i uvažovala, ale i když byly finálové přípravy v létě v plném proudu, tak to nebyl extrémní stres. Přišlo to z ničeho nic, ale je pravda, že když se člověk ohlédne za tím, co Martin v posledních dvaceti letech zažil, určitě na něm pracovní či jiný stres zanechal následky a někde si to tělo průběžně všechno ukládalo. Takže jasná příčina nebyla, ale dalo by se uvažovat nad tím, že to mohl být mnohaletý stres nahromaděný v organismu.

Prozradíte, co se tedy všechno událo? Měli jste krátce před finálovým galavečerem Česká Miss…

Dnes, když to všechno nakonec dobře dopadlo, se o tom mluví snáze než v průběhu. Ale bylo to hodně náročné. Martina hospitalizovali na jednotce intenzivní péče krajské nemocnice ve Zlíně, a jelikož se stav začal rapidně zhoršovat, byl po čtrnácti dnech napojený na umělé dýchání, uvedený do umělého spánku a převezen na ARO. Tam ležel dva měsíce v umělém spánku a jeho stav byl velmi vážný. Téměř denně ho navštěvovali jeho rodiče i já, mluvili jsme na něj, povídali si s ním a modlili se za jeho uzdravení. Až zpětně jsem zjistila, jak důležité je být lidem v kómatu na blízku a komunikovat s nimi. Paralelně s tím jsem ze dne na den bez velkých znalostí převzala řešení Martinových projektů, řízení jeho hotelu a vrcholily přípravy finálového galavečera České Miss v Brně.

Martin Ditmar kvůli umělému dýchání nemohl mluvit a komunikoval pomoci napsaných slov na papír. V zlínské nemocnici nakonec strávil několik týdnů.

Jak jste to zvládala?

Já sama nevím. Stresu a starostí bylo mnoho, stejně tak povinností. Věděla jsem, že to buď dám, nebo se zhroutím. Nebylo v mých silách to jakkoliv ovlivnit, mohla jsem jen věřit a prosit boha o pomoc. A já věřila a prosila, nepřipouštěla jsem si negativní scénář. Lékaři i sestry na ARO byli úžasní, obdivuji jejich práci a viděla jsem, že tým v čele s profesorem Kleinem, primářem docentem Gabrhelíkem a lékařem Turkem dělal, co bylo v jejich silách a starali se o Martina maximálně. I přesto však moc šancí na uzdravení nedávali. Ten stav byl opravdu nesmírně vážný. Postupně mu selhala většina orgánů a měl několikrát otravu krve. Myslím, že jeho uzdravení výrazně napomohl ten shora.

I přesto jste zvládla finálový galavečer Česká Miss dotáhnout a nová Česká Miss 2017 byla zvolena.

Cením si pomoci a podpory mnoha lidí a moc jim děkuji, protože díky uvedeným okolnostem ty týdny před finále byly neskutečně náročné a já vím, že lidská sounáležitost a týmová práce pomohly ke zdárnému finále. Myslím, že za daných okolností se to zvládlo nejlépe, jak mohlo, a byla korunována Česká Miss 2017 Michaela Habáňová. Na finálovém galavečeru v Brně bylo více jak tři tisíce lidí. Přes dvě stě tisíc lidí vidělo finálový večer on-line či na Regionální televizi a téměř všichni přítomní hodnotili galavečer velmi pozitivně. Potěšilo mě to.

Všechny vítězky pak odletěly na světové soutěže a Iva Uchytilová se na Miss Earth probojovala mezi TOP8, což je docela úspěch. Jak vypadá vlastně život vítězek po finále?

Jsem ráda, že se Iva Uchytilová probojovala z devadesáti dívek na světové soutěži mezi osm nejúspěšnějších. Potvrzuje to, že české dívky patří mezi nejkrásnější na světě. Co se týká modelingu a pracovních příležitostí, tak úzce spolupracujeme s modelingovou agenturou, která se stará o pracovní zakázky a uplatnění vítězek v Čechách i zahraničí. Práci zajišťuje jak vítězkám České Miss 2017, tak těm z předchozích ročníků. Větší kampaně za sebou má v roce 2017 Andrea Bezděková, Karolína Mališová, Andrea Kalousová nebo Natálie Kotková. Poslední vítězka získala kontrakt na půl milionu s mezinárodní kosmetickou značkou a s novým rokem se pro dívky rýsují další zajímavé zakázky.

Eva Čerešňáková a Martin Ditmar v dubnu 2017

Jaké jsou plány s novým ročníkem České Miss 2018?

Nový ročník se již několik měsíců připravuje, od začátku ledna se dívky mohou již přihlašovat, oficiální zahájení nového ročníku proběhne v lednu, castingy začnou 27. ledna v Olomouci a následně v průběhu února a března v dalších městech. Finálový galavečer se plánuje na 2. června a už nyní mohu prozradit, že finalistky čeká zahraniční soustředění u moře a vítězku kontrakt na tři čtvrtě milionu s kosmetickou firmou, ceny za více jak jeden milion i účast na světových soutěžích. Takže určitě je motivace pro přihlášení dívek velká.

A jak se po finálovém galavečeru vyvíjel stav Martina? Konec roku jste již oslavili společně?

Do poloviny října bojoval na ARO o život, ale díky bohu ten boj vyhrál a od konce října se stav postupně zlepšoval. V nemocnici byl až do Vánoc, ale konec roku jsme již strávili společně. Před Vánocemi ho pustili do domácí léčby, a i když zotavování ještě několik měsíců potrvá, vše je na dobré cestě. Náročný rok skončil odpočinkem i s dobrým koncem.

Jaké předsevzetí do nového roku jste si dala?

Vzhledem k okolnostem jsem v posledních měsících věnovala většinu času a energie práci, situaci kolem Martina i jeho uzdravování, takže ráda bych si ve svém programu našla opět čas i sama na sebe, začala více sportovat a taky psát. Psaní mě baví. Myslím, že některé zkušenosti stojí za to sepsat do další knihy, byl to drsný rok. A v neposlední řadě chci pokračovat i v charitativních aktivitách a postavit další školu v Bangladéši. Plánů není málo.