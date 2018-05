S partnerem bych už pracovat nechtěla, přiznala Eva Čerešňáková

„První kila jsem zhubla minulý rok na podzim, když byl Martin v nemocnici a kvůli akutnímu zánětu slinivky břišní šlo mu o život. Nedávno jsme se s Martinem rozešli a samozřejmě, že i to zase zanechalo následky v podobě váhy. Takže tentokrát to nebylo úplně přirozenou cestou,“ řekla Čerešňáková.

Šéfka soutěže krásy by dietu tímto způsobem rozhodně nikomu nepřála. Byť vypadá dobře, cítí se velmi unavená a zranitelná. S bývalým snoubencem Martinem Ditmarem už nežije, ani nespolupracuje. „Martin se rozhodl dále na soutěži nespolupracovat a stáhl se do ústraní. Důvodem jsou jeho zdravotní problémy, které vycházejí z jeho loňské hospitalizace,“ prozradila.

Eva Čerešňáková přiznala, že jejich vztah měl trhliny už v minulosti, před Ditmarovou nemocí. Přisuzuje to jejich velkému pracovnímu nasazení. „V poslední době se navíc udály věci, které se v mých očích neslučují s fungováním vztahu. S Martinem už spolu nežijeme a nebydlíme,“ uvedla.

Nyní ředitelka České Miss prohlašuje, že už by nikdy nechtěla se životním partnerem i pracovat. Když lidé spolu tráví 24 hodin denně, jde to podle ní na úkor vztahu. „Vyrovnané je, když má každý své pole působnosti a naopak ten soukromý život oddělujete absolutně od toho pracovního. Takže to je pro mě jedno z největších ponaučení,“ říká.

Druhá nejkrásnější dívka roku 2007 se aktuálně snaží věnovat sama sobě a také přípravám na finále letošního ročníku České Miss. Dokonce prozradila, že chystá knihu, která prozradí všechno ze zákulisí soutěže krásy.

„Já si od začátku, co jsme do projektu vstoupili, píšu na denní nebo týdenní bází deník, protože těch zkušeností, co jsem za ten rok a půl nasbírala, je víc, než kdybych studovala Oxford. Na to je však ještě čas, protože nyní dolaďuji poslední detaily galavečera, který v Ostravě bude moderovat Martin Dejdar. Zpívat pak bude Dara Rolins nebo Adam Mišík,“ dodala.